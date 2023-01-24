Швейцарія може дозволити передачу зброї свого виробництва Україні

Комісія з політики безпеки ухвалила таке рішення 14 голосами проти 11.

Комісія з політики безпеки Національної ради Швейцарії ухвалила депутатську ініціативу, яка передбачає дозвіл на передачу швейцарської зброї з третіх країн до України.

Про це повідомляє пресслужба парламенту Швейцарії.

"Комісія з політики безпеки Національної ради Швейцарії (SiK-N) 14 голосами проти 11 ухвалила подання та депутатську ініціативу щодо реекспорту військової техніки. Декларації про нереекспорт повинні мати можливість скасовуватися у випадках, коли порушується заборона застосування сили згідно з міжнародним правом, зокрема у випадку російсько-української війни", - йдеться у повідомленні.

Більшість членів комісії вважає, що зміна закону не порушить нейтралітет Швейцарії, тому що сама Швейцарія не постачає зброю безпосередньо в Україну.

Відповідні рішення залежить виключно від країн, які раніше отримали зброю та боєприпаси в Швейцарії.

Депутатська ініціатива стосується ситуації, коли Радбез ООН заявляє про порушення заборони застосування сили згідно з міжнародним правом. Інша ситуація - коли Генасамблея ООН більшістю у дві третини визначила, що було порушено заборону застосування сили згідно з міжнародним правом.

Комісія наголошує, що уряд має мати можливість підтримувати заборону на реекспорт, якщо її скасування суперечить головним зовнішньополітичним інтересам Швейцарії.

Якщо це рішення буде прийнято, зміни в законі набудуть чинності 1 травня і діятимуть до кінця 2025 року.

Нагадаємо, на зустрічі з послами міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес наголосила, що Швейцарія не надає дозвіл на передачу Україні певної військової допомоги.