Пентагон готовий навчати нові підрозділи ЗСУ в Німеччині

Наразі у навчаннях беруть участь близько 500 українських військових.

Якщо Україна захоче, США готові і надалі навчати нові підрозділи ЗСУ у Німеччині.

Про це повідомив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер,

“Ми зберігаємо можливість продовжувати цю програму, тож це не одноразова програма. І Україна прийматиме рішення щодо відправки додаткових сил для проходження цього циклу”, - сказав Райдер.

Військові тренування для ЗСУ почались в середині січня. Вони мають тривати, як заплановано, близько шести тижнів, після чого підрозділи повернуться в Україну.

Наразі близько 500 українських військових під керівництвом Пентагону освоюють нові зразки техніки, а також тактику ведення бою.

Раніше повідомлялось, що найближчим часом військові ЗСУ розпочнуть навчання на танках Challenger 2 у Великобританії.