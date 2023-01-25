Резніков і Остін обговорили постачання танків Україні

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з американським колегою Ллойдом Остіном.

Про це Резніков написав у Twitter.

"Обговорювали результати "Рамштайн 8", подальше посилення української армії, включаючи постачання танків та обслуговування нового озброєння. Більше хороших новин буде оголошено найближчим часом. Ми маємо повну довіру і потужну підтримку США. Разом до перемоги", - написав міністр.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що влада США планує передати Україні 31 танк Abrams.