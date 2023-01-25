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Єгері-десантники розповіли, як у районі Бахмута знищили штурмовий підрозділ російських окупантів

Декілька воїнів, які утримували позиції, знищили майже два десятки рашистів.

Єгері-десантники розповіли, як у районі Бахмута всього лиш декільком бійцям вдалося знищити штурмовий підрозділ російських окупантів.

Як ідеться на фейсбук-сторінці 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ, нещодавно, кілька десятків окупантів намагалися відбити бойові позиції українців.

"Укріплення утримували лише кілька воїнів, тому вони вдалися до військових хитрощів. Зокрема, відійшовши, на певну відстань, на противника була наведена українська артилерія", - розповіли військові.

Після успішного вогневого ураження, вогнем з озброєння бойових броньованих машин та стрілецької зброї штурмовий підрозділ російських окупантів вдалося остаточно знищити.

За підрахунками військових, у бою загинуло близько двох десятків загарбників.

Нагадаємо, за 4 січня українські захисники ліквідували 910 російських окупантів.

Бійці спеціального призначення Національної гвардії знищили три російські танки та дві броньовані машини піхоти.

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