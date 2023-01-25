На Київщині ліміт споживання електрики покриває половину потреб , - ДТЕК

Після російської атаки 14 січня в регіоні зберігається дефіцит електроенергії.

В Київській області ліміт споживання електроенергії покриває половину потреб в енергоресурсі, з яких населення і малий бізнес отримують тільки 27%.

Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

Відзначається, що після російської атаки 14 січня в регіоні зберігається дефіцит електроенергії. "Укренерго" встановлює операторам систем розподілу ліміти споживання для збереження роботи енергосистеми.

"У Київській області ліміт становить 50% від потреб, з яких лише 27% можна направити населенню і малому бізнесу, оскільки решта йде на критичну інфраструктуру і промисловість, яка виконує важливі функції", - йдеться в повідомленні.

У компанії нагадали, що за формування лімітів для кожної області відповідає НЕК "Укренерго". Контролює доцільність цих розрахунків для кожної області Міністерство енергетики.

"Завдання" ДТЕК Київські регіональні електромережі" - дотримуватися цих лімітів", - зазначили в компанії.

Нагадаємо, НКРЕКП оштрафувала ДТЕК через недотримання вимог нормативно-правових актів, які регулюють функціонування ринку електроенергії, та порушення ліцензійних умов з розподілу.

У ДТЕК заявили, що підуть в суд через це рішення.