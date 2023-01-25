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Швеція розглядає можливість відправки в Україну танків Stridsvagn 122

Ці танки - це модернізовані Leopard 2A5.

Швеція розглядає можливість відправки в Україну танків Stridsvagn 122
Шведський танк Stridsvagn 122
Фото: EPA / UPG

Швеція розглядає можливість відправки в Україну танків Stridsvagn 122

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на шведського міністра оборони Пола Йонсона.

Якщо постачання буде схвалено, танки будуть доставлені в Україну пізніше цього року.

На цей час на балансі збройних сил Швеції перебуває 120 танків Stridsvagn 122.

Stridsvagn 122 є модернізованою версією німецького танка Leopard 2A5, який виробляють за ліцензією у Швеції. 

Танк має посилену ходову частину, додаткове бронювання, прожектори квадратної форми, запобіжні пояси та французьку систему димового гранатомета GALAX. 

Stridsvagn 122 був спеціально розроблений для роботи в шведських умовах, включаючи лісисті та міські райони.

Нагадаємо, Німеччина погодилася поставити Україні 14 бойових танків Leopard 2. Берлін також дозволив іншим країнам, які мають такі танки, передавати їх Україні. 

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