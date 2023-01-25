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На Миколаївщині викрили колаборанта, який намагався "відкупитися" від тюрми

Наразі йому повідомлено додаткову підозру - у хабарництві.

На Миколаївщині викрили колаборанта, який намагався "відкупитися" від тюрми
Фото: ssu.gov.ua

Співрообітники Служби безпеки викрили колаборанта з Миколаївщини, який намагався "відкупитися" від тюрми.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисником виявився мешканець Снігурівки Миколаївської області, який після захоплення міста підтримав російських окупантів і допомагав їм продавати награбоване майно українців.

Затримали колаборанта під час стабілізаційних заходів після звільнення області. Утім, під час досудового розслідування чоловік запропонував гроші слідчому за "сприяння" в уникненні кримінальної відповідальності. Після отримання такої пропозиції офіцер української спецслужби доповів про це своєму керівництву.

Правоохоронці викрили колаборанта на спробі передачі першої частини хабаря. Йому додатково повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Вирішується питання щодо передачі матеріалів провадження до суду.

Нагадаємо, раніше в Одесі затримали агента ФСБ, який "наводив" ворожі ракети на енергооб’єкти.

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