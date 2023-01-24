​Пособника у справі хабара заступнику міністра розвитку громад триматимуть під вартою, - ВАКС

Він також може внести заставу у розмірі 805 200 грн.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду призначив ймовірному пособнику у справі хабара заступнику міністра розвитку громад запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це йдеться на сайті ВАКС.

Щоб вийти, підозрюваний може внести заставу. Її розмір становить 805 200 грн.

Термін тримання під вартою – до 21 березня включно.

Також ВАКС зобов'язав прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду, не залишати Львівську область без дозволу слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді, суду та повідомляти їх про зміну свого місця проживання та роботи. Крім цього, необхідно здати в міграційну службу паспорт для виїзду за кордон та інші документи, які дозволяють право на виїзд з України.

Нагадаємо, днями НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського через підозру в хабарництві.