Шахраям, котрі привласники кошти бійців ЗСУ та волонтерів, повідомили про підозру

Зловмисники розміщували в інтернеті оголошення про продаж авто за нижчими від ринкових цінами.

На Чернігівщині трьом зловмисникам, які заволоділи коштами військовослужбовців ЗСУ та волонтерів, повідомили про підозру.

Про це йдеться на сайті Чернігівської обласної прокуратури.

Злочинну групу організувала внутрішньо переміщена особа з Луганщини та залучила знайомих із Чернігова.

"Зловмисники розміщували у мережі Інтернет завідомо неправдиві оголошення щодо продажу транспортних засобів за нижчими від ринкових цінами. Потенційним покупцям підозрювані повідомляли про наявність таких авто, необхідність перерахування грошових коштів на їх банківські рахунки в якості оплати митного оформлення та доставки замовлення", - розповіли в прокуратурі.

Шахраїв викрили торік у серпні. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Дніпрі судитимуть злочинну групу за продаж гуманітарних бронежилетів.

Раніше шахраї від імені Чернівецької ОВА надсилали буковинцям листи із вимогою перерахувати кошти нібито для Збройних Сил України.