Антикорупційна прокуратура оскаржить рішення ВАКС, який відмовив в арешті Коболєва

Існують ризики того, що Коболєв може покинути країну, вважають у САП.

Прокурор САП не погоджується з рішенням суду про відмову в застосуванні запобіжного заходу колишньому голові правління «Нафтогазу» Андрію Коболєву, який підозрюється у заволодінні шляхом зловживання своїм службовим становищем понад 229 млн грн.

Про це повідомляє пресцентр САП.

"Прокурор вважає рішення суду необґрунтованим та незаконним. Не застосування запобіжного заходу може негативно вплинути на подальше розслідування. Крім того, існують ризики того, що підозрюваний може покинути країну або перешкоджати слідству. Прокурор після ознайомлення з повним текстом рішенням суду, оскаржить це рішення в суді апеляційної інстанції", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що колишньому голові правління "Нафтогаз України" оголосили підозру в заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн.

Як відомо, 2018 року Андрій Коболєв отримав премію в $7,9 млн (і перевів їх мамі в Америку), а комерційний директор компанії Юрій Вітренко – $6 млн премії за перемогу в Стокгольмському арбітражному суді в суперечці з "Газпромом" за транзитним контрактом. Загальний обсяг премій менеджменту "Нафтогазу" в кількості 41 людині затверджено на рівні 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 млрд дол. США) у 46,3 млн доларів.

Державна аудиторська служба стверджувала, що Коболєву сплатили 228 млн грн премії у порушення постанови уряду. Однак "Нафтогаз" звернувся до суду з проханням визнати протиправною і скасувати цю вимогу.

Прокурор САП просив обрати для Коболєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 365 млн грн.

23 січня Вищий антикорупційний суд залишив без задоволення клопотання про застосування запобіжного заходу відносно екскерівника "Нафтогазу" Андрія Коболєва у вигляді тримання під вартою.