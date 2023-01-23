Вища рада правосуддя обрала нового голову

Голова ВРП обирається таємним голосуванням на два роки.

Сьогодні Вища рада правосуддя ухвалила рішення про обрання своїм головою Григорія Усика.

Про це ВРП повідомила у Facebook.

“15 голосами головою Вищої ради правосуддя обраний Григорій Усик. Відповідне рішення ухвалила Вища рада правосуддя 23 січня 2023 року”, – йдеться в повідомленні.

Відповідно до ст. 22 закону України “Про Вищу раду правосуддя” голова Вищої ради правосуддя обирається з членів ВРП строком на два роки таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів з будь-якою кількістю кандидатур, запропонованих членами Вищої ради правосуддя.

Рішення про обрання вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало більш ніж половина від конституційного складу Вищої ради правосуддя.

Григорій Усик – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду був обраний членом ВРП ХІХ позачерговим з'їздом суддів України 11 січня 2023 року.

У 2002-2017 він роках працював суддею Апеляційного суду міста Києва, в період з травня 2014 року і до призначення суддею Верховного Суду обіймав посаду секретаря судової палати з розгляду цивільних справ Апеляційного суду міста Києва. З листопада 2017 року працює суддею Верховного Суду.

Нагадаємо, 12 січня з'їзд суддів обрав вісім із вісьмох членів Вищої ради правосуддя.