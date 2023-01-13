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До суду передали справу про хабарництво голови райсуду Кіровоградщини і двох помічників

Зловмисникам загрожує покарання від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До суду передали справу про хабарництво голови райсуду Кіровоградщини і двох помічників

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала 13 січня до суду обвинувальний акт щодо голови одного з районних судів Кіровоградщини та двох помічників суддів, які сприяли у вчиненні цього злочину.

Про це повідомили в пресслужбі САП.

Суддю викрили на вимаганні та одержанні 1 тисячі доларів США неправомірної вигоди.

"У ході досудового слідства встановлено, що суддя вимагав від громадянина грошові кошти за вплив на прийняття рішення іншим суддею одного з районних судів м. Кропивницький щодо не притягнення особи до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння",  йдеться в повідомленні прокуратури.

До справи зловмисник залучив іще двох помічників суддів.

У серпні підозрюваних викрили, коли ті отримали винагороду.

За інформацією САП, зловмисникам загрожує покарання від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Запорізькій області на хабарі викрили прокурора - вимагав 2 тисячі доларів від підриємця.

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