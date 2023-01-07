80% проваджень проти росіян відкрито за статтею “порушення законів та звичаїв війни”

Загалом відкрито понад 57 тисяч справ.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну слідчі Національної поліції розпочали 57 357 кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів окупантами та їхніми пособниками.

Про це повідомили у Нацполіції.

З них 80% (45 681) відкрито за ст. 438 Кримінального кодексу України “порушення законів та звичаїв війни”.

9 198 розпочато за ст. 110 Кримінального кодексу України “посягання на територіальну цілісність і недоторканність України”.

2 286 – за статтею про колабораційну діяльність, 107 – про “державну зраду” та 37 – “диверсія”.

Нагадаємо, Великобританія в березні організує широке міжнародне обговорення відомостей про воєнні злочини росіян, скоєні під час широкомасштабного вторгнення в Україну.