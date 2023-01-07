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Лондон у березні організує конференцію щодо воєнних злочинів в Україні

""Російським військовим слід знати, що вони не можуть діяти безкарно".

Лондон у березні організує конференцію щодо воєнних злочинів в Україні
Домінік Рааб
Фото: EPA/UPG

Велика Британія в березні організує широке міжнародне обговорення відомостей про воєнні злочини росіян, скоєні під час широкомасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на агентство DPA.

На конференції в Лондоні за участі міністрів юстиції різних країн, як очікується, головуватиме керівник британського профільного відомства, заступник глави уряду Домінік Рааб спільно зі своїм колегою з Нідерландів.

Планується, що учасники зустрічі заслухають звіт прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана про результати роботи цієї структури та про роль світової спільноти для підтримки розслідування.

Про підготовку конференції оголошено на тлі нових повідомлень про удари Росії по об’єктах критичної інфраструктури в Україні. Внаслідок атак жителі українських міст та інших населених пунктів зіткнулися з тривалими відключеннями електроенергії та перебоями з водо- та теплопостачанням у період осінніх та зимових холодів.

Хан наразі розслідує звинувачення Києва на адресу російських військових. Українська влада стверджує, що в ході бойових дій, які тривають уже 11 місяців, солдати російської армії, що вторглася в країну, здійснювали позасудові розправи над мирним населенням, вдавалися до тортур і зґвалтувань. Київ також розцінює як воєнні злочини бомбардування цивільної інфраструктури.

"Російським військовим слід знати, що вони не можуть діяти безкарно, і ми підтримуватимемо Україну, поки не переможе правосуддя", – наголосив Домінік Рааб

Нагадаємо, раніше очільник МЗС Нідерландів оголосив про готовність розмістити в країні спецтрибунал щодо вторгнення Росії.

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