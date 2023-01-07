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Мецола підтримала надання Україні німецьких танків Leopard

Вона привітала заяву уряду Німеччини про поставку Україні БМП Marder.

Мецола підтримала надання Україні німецьких танків Leopard
Фото: ЕРА/UPG

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола виступає за поставку Україні німецьких танків Leopard.

Про це повідомляє Tagesschau.

Під час зустрічі з групою депутатів Бундестагу від ХСС Мецола наголосила, що «важливо продовжувати військову підтримку України», тому вона також виступає за поставку танків Leopard в Україну.

Президент Європарламенту також привітала заяву уряду Німеччини про поставку Україні БМП Marder і зауважила, що Росія хоче, аби "Європа дивилася в інший бік", коли йдеться про Україну, проте цього не можна допускати.

«Важливо, щоб Європа продовжувала надавати українцям політичну, гуманітарну, а також військову підтримку», - наголосила Мецола.

Нагадаємо, президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц висловили рішучість підтримувати Україну у боротьбі проти Росії стільки, скільки це буде потрібно. Для цього США мають намір надати Україні БМП Bradley, а Німеччина – БМП Marder.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв вважає, що рішення уряду Німеччини про постачання бойових машин піхоти Marder може закласти підґрунтя для надання танків Leopard 2.

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