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Президент України призупинив громадянство 13 священників УПЦ МП, - джерела

Указ виданий 28 грудня.

Президент України призупинив громадянство 13 священників УПЦ МП, - джерела
Фото: СБУ

Президент України Володимир Зеленський указом № 898/2022 від 28.12.2022 призупинив громадянства низки священників УПЦ МП. Як часто буває в таких випадках, указ не оприлюднюється офіційно, оскільки містить персональну інформацію. Але за інформацію джерел LB.ua, йдеться про призупинення громадянства 13 представників УПЦ.

Зокрема, йдеться про митрополита Тульчинського і Брацлавського Іонафана, якому СБУ вручило підозру у держзраді. За наявною інформацією, він є власником російського паспорта. Також — вікарія Тульчинської єпархії, єпископа Ладижинського Сергія, який є до Іонафана дуже близькою людиною.

Як вдалося з‘ясувати, відповідне повідомлення — про втрату громадянства зазначеними особами — отримала також Державна міграційна служба. Згідно з чинними правилами, надалі  вони можуть бути депортовані.

Повний список із 13 осіб LB.ua опублікує згодом.

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