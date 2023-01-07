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Фінляндія готує новий пакет військової допомоги Україні

Рішення будуть ухвалені протягом найближчих тижнів.

Фінляндія готує новий пакет військової допомоги Україні
Фото: Пресслужба МВС Фінляндії

Фінляндія готує зараз 12-й пакет військової допомоги Україні у її війні проти Російської Федерації.

Про це у Twitter повідомив виконувач обов’язків міністра оборони Фінляндії Мікко Савола.

"Фінляндія підтримує Україну. Ми готуємо 12-й пакет допомоги. Рішення будуть ухвалені протягом найближчих тижнів. Вміст допомоги визначається спільно з Силами оборони з тим, щоб не підірвати власну обороноздатність", - зазначив він.

Очільник Міноборони додав, що з міркувань безпеки Фінляндія не буде розголошувати подробиць пакету військової допомоги. 

Нагадаємо, що прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін своє звернення з нагоди Нового року присвятила рішенню країни стати членом Північноатлантичного Альянсу, війні Росії проти України та єдності Європи.

Фінляндія також надасть Україні черговий пакет військової допомоги на 28,8 млн євро. 

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