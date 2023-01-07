Наступна зустріч у форматі “Рамштайн” відбудеться 20 січня

Нова зустріч партнерів з оборони України відбудеться 20 січня на військовій базі у німецькому місті Рамштайн.

Про це повідомляє сайт Міністерства оборони Німеччини.

Згідно з повідомленням, глава оборонного відомства ФРН Крістіне Ламбрехт провела телефону розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Мова йшла про поточну ситуацію на фронті в Україні та планування подальшої допомоги.

Серед іншого міністри оборони Німеччини і США обговорили передачу Збройним силам України анонсованого раніше озброєння. Також було призначено дату восьмої зустрічі в форматі “Рамштайн” – 20 січня.

"Я також обговорила зі своїм американським колегою Остіном спільну німецько-американську ініціативу щодо постачання Україні бронетранспортерів західного зразка. У той час як США нададуть бронетранспортери Bradley, Німеччина поставить до 40 бронетранспортерів Marder з промислових запасів Бундесверу", – повідомила міністерка оборони ФРН.

Нагадаємо, вчора США оголосили про новий пакет безпекової допомоги Україні на рекордні 3 млрд доларів.

16 листопада глава Пентагону Ллойд Остін відкрив сьоме засідання у форматі “Рамштайн”. Перед цим контактна група "Рамштайн" збиралася у жовтні. Її учасники заявили, що надалі підвищуватимуть оборонні можливості України.