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7 січня споживання електрики в Україні нижче, ніж учора, - Укренерго

Через похолодання прогнозується зростання споживання.

7 січня споживання електрики в Україні нижче, ніж учора, - Укренерго
Фото: ua.energy

Станом на 11:00 7 січня споживання електрики в Україні нижче, ніж учора, навіть при суттєвому зниженні температури.

Про це повідомляє компанія Укренерго.

У компанії вважають, що це сталося через традиційне зменшення споживання у вихідні дні. 

"Але протягом дня через посилення похолодання прогнозується зростання рівня споживання. Тому для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведені ліміти, які діють з 10:00 до 23:00. Перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень. Вночі обмеження станом на сьогодні не застосовуються", - додали в компанії.

Нагадаємо, що 6 січня, у Києві відключали електропостачання за графіками.

Очільник уряду Денис Шмигаль закликав українців бути готовими до аварійних відключень світла, оскільки росіяни можуть завдати чергового ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі.

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