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Учора окупанти 39 разів обстріляли Херсонщину, є загиблі і поранені

Снаряди влучили у приватні будинки, багатоповерхівки і пожежно-рятувальну частину.

Учора окупанти 39 разів обстріляли Херсонщину, є загиблі і поранені
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

За минулу добу, 6 січня, російські окупанти 39 разів обстріляли територію Херсонської області. Мирні населені пункти області атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

“Херсон армія РФ вкривала вогнем 9 разів – під ударом ворожої армії були житлові квартали міста. Снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки на територію та у будівлі, підрозділу пожежно-рятувальної частини”, – йдеться у повідомленні.

Через російські обстріли загинув рятувальник, 7 мешканців Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, 5 січня російські військові 58 разів обстріляли з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків територію Херсонської області. Загинули шестеро людей. 

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