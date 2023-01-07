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Ворог обстріляв Куп'янськ, Вовчанськ та Дворічну на Харківщині

Російські окупанти продовжують терор мирного населення прикордонних міст.

Ворог обстріляв Куп'янськ, Вовчанськ та Дворічну на Харківщині
Наслідки обстрілу Куп'янська. Ілюстративне фото
Фото: Міноборони

Минулої доби, 6 січня, ворог обстрілював Куп'янськ, Вовчанськ та Дворічну у Харківській області.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також під ворожим вогнем були села Красне, Стрілеча, Зарічне, Кислівка, Котлярівка та інші прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

“Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих”, – зазначив очільник ОВА.

На лінії зіткнення наші захисники та захисниці міцно тримають позиції, завдаючи загарбникам великих втрат.

 

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів Харківщини пошкоджені підприємство і ліцей. 

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