Головне за день. П’ятниця, 6 січня

Привітання Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, порушення росіянами путінського "різдвяного перемир’я", безпрецедентний пакет безпекової підтримки від США. Яким запам’ятається 317-й день повномасштабної війни.

У новому пакеті безпекової допомоги США будуть ракети RIM-7 Sea Sparrow для протиповітряної оборони

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом.

“Я щиро вітаю мільйони українських родин, які сьогодні збираються разом, аби провести Святий вечір і зустріти першу зорю. Вона сповіщає про Різдво Христове. Це свято злагоди та єднання сім’ї. А всі ми разом – велика українська родина”, - сказав глава держави.

Докладніше – в новині.

Зі святом Різдва українців у інтервʼю LB.ua привітав предстоятель Православної церкви України, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Повний текст та відео тут.

Генштаб Збройних Сил України повідомляє, що українська авіація за добу завдала удару по району зосередження російських окупантів, результати ураження уточнюються. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України здійснили вогневе ураження двох районів зосередження живої сили та військової техніки противника.

Ворог завдав одного ракетного удару та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі Донецької та Дніпропетровської областей.

Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Веде наступальні дії на Бахмутському та безуспішно намагається поліпшити тактичне положення на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На інших - обороняється.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай також повідомив, що, попри оголошене "різдвяне перемир’я", російські військові 14 разів відкривали артилерійський вогонь і тричі намагалися штурмувати одне з деокупованих сіл Луганщини.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 6 січня – в новині.

Сполучені Штати Америки передають Україні новий пакет безпекової підтримки на суму понад 3 млрд доларів. В його складі, серед іншого, будуть БМП Bradley.

Пакет допомоги включатиме бронетранспортери, самохідні гаубиці, ракетне озброєння, боєприпаси та іншу військову допомогу.

Зазначається, що цей пакет допомоги є найбільшим серед наданих Україні.

Крім того, 225 млн доларів з цього пакету призначені для модернізації ЗСУ та для розвитку військових можливостей на тривалий термін.

У новому пакеті безпекової допомоги Сполучених Штатів, крім БМП Bradley та бронеавтомобілей, велика кількість артилерійських снарядів і авіаційні ракети.

Зокрема, до складу пакету входять 50 Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 тис. боєприпасів калібру 25 мм, 100 БТРів M113, 55 MRAPs, 138 HUMVEEs, 18 155-мм самохідних гаубиць, а також ракети RIM-7 Sea Sparrow для протиповітряної оборони.

Що ще отримає Україна – в новині.

6 січня окупанти вкотре обстріляли Курахове у Донецькій області. Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки і лікарня, повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Росіяни обстріляли центр міста, поцілили у дві багатоповерхівки та один приватний будинок. Також пошкоджене відділення місцевої лікарні – там, за попередньою інформацією, є одна поранена людина”, – йдеться у повідомленні.

За два дні російські окупанти обстріляли вже другу пожежну частину в Херсоні.

Унаслідок ворожого обстрілу загинув рятувальник, ще четверо дістали поранення. Один вогнеборець у тяжкому стані, троє – в середньому, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

“Також росіяни атакували й житловий будинок, що поруч з пожежною частиною. Не дивлячись на те, що рятувальники самі потрапили під обстріл, вони одразу вирушили ліквідовувати пожежу”, – поінформував він.

“І потім вони говорять про “припинення вогню”. Це за межею розуміння будь-яких цивілізованих процесів”, – написав Янушевич.

Нагадаємо, у четвер, 5 січня, росіяни завдали удару по пожежній частині Херсона. Особовий склад не постраждав.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!