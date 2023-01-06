Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
Що подивитися у вихідні: серіали, які підкорили нас у 2022-му і які вийдуть у січні 2023-го
Що подивитися у вихідні: серіали, які підкорили нас у 2022-му і які вийдуть у січні 2023-го
Оприлюднено відео зіткнення українських сил з ворожими розвідниками під Бахмутом
Оприлюднено відео зіткнення українських сил з ворожими розвідниками під Бахмутом
Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври остаточно передали від УПЦ (МП) державі
Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври остаточно передали від УПЦ (МП) державі
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

Священник ПЦУ вперше помолився з українською громадою в Данії

Богослужіння відбулося за сприяння Міністерства релігійних справ.

Священник ПЦУ вперше помолився з українською громадою в Данії
Фото: Жанна Шевченко

Перше богослужіння для української православної громади в Данії здійснив сьогодні ієрей Православної Церкви України  Сергій Бережной. 

Про це повідомляє українська громада з місця події. 

Подія відбулася на Заході країни, в Ютландії, де сконцентрована велика кількість православних українців. Частина з них проживає  тут постійно, але багато знайшли в Данії прихисток нещодавно - після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

“Сьогодні щонайменше 2,2 млн. українців втратили свої домівки, роботу, відчуття безпеки і перебувають далеко від Батьківщини. За благословення предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія священники зараз відвідують українців за кордоном, щоб дати їм можливість сповідатися, причаститися, відчути турботу, підтримку та єдність,  - розповідає о. Сергій Бережной. - Я щасливий вітати православну громаду в Данії наприкінці Різдвяного періоду і  розділити з ними радість свята і силу спільної молитви за перемогу України”. 

Під час богослужіння  отець Сергій також передав  слова вдячності від Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія Її величності  Королеві Маргрете II, уряду, народові Королевства Данія  і представникам Лютеранської Церкви за підтримку  українців. 

У програмі візиту представника Православної Церкви України також запланована екуменічна молитва в Кафедральному соборі Копенгагена  за припинення військової агресії росії і мир в Україні. Завтра,  7 січня,  в Соборі Божої Матері разом з вірянами та представниками влади молитимуться представники багатьох церков Данії. Очолить релігійний захід о. Сергій Бережной. 

Після цього священник здійснить богослужіння в  Троїцькому храмі Копенгагена під час якого українці також зможуть сповідатись і причаститися. 

До організації релігійних подій в Данії долучилися:  Національна рада церков Данії, Міжцерковна рада Євангелічно-лютеранської церкви Данії за підтримки Асоціації українців в  Данії.

Фото: Жанна Шевченко

Фото: Жанна Шевченко

Фото: Жанна Шевченко
 

Нагадаємо, предстоятель Православної церкви України, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній у інтервʼю LB.ua привітав українців зі святом Різдва. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також