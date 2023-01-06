Перше богослужіння для української православної громади в Данії здійснив сьогодні ієрей Православної Церкви України Сергій Бережной.

Про це повідомляє українська громада з місця події.

Подія відбулася на Заході країни, в Ютландії, де сконцентрована велика кількість православних українців. Частина з них проживає тут постійно, але багато знайшли в Данії прихисток нещодавно - після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

“Сьогодні щонайменше 2,2 млн. українців втратили свої домівки, роботу, відчуття безпеки і перебувають далеко від Батьківщини. За благословення предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія священники зараз відвідують українців за кордоном, щоб дати їм можливість сповідатися, причаститися, відчути турботу, підтримку та єдність, - розповідає о. Сергій Бережной. - Я щасливий вітати православну громаду в Данії наприкінці Різдвяного періоду і розділити з ними радість свята і силу спільної молитви за перемогу України”.

Під час богослужіння отець Сергій також передав слова вдячності від Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія Її величності Королеві Маргрете II, уряду, народові Королевства Данія і представникам Лютеранської Церкви за підтримку українців.

У програмі візиту представника Православної Церкви України також запланована екуменічна молитва в Кафедральному соборі Копенгагена за припинення військової агресії росії і мир в Україні. Завтра, 7 січня, в Соборі Божої Матері разом з вірянами та представниками влади молитимуться представники багатьох церков Данії. Очолить релігійний захід о. Сергій Бережной.

Після цього священник здійснить богослужіння в Троїцькому храмі Копенгагена під час якого українці також зможуть сповідатись і причаститися.

До організації релігійних подій в Данії долучилися: Національна рада церков Данії, Міжцерковна рада Євангелічно-лютеранської церкви Данії за підтримки Асоціації українців в Данії.

Фото: Жанна Шевченко

Фото: Жанна Шевченко

Фото: Жанна Шевченко

Нагадаємо, предстоятель Православної церкви України, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній у інтервʼю LB.ua привітав українців зі святом Різдва.