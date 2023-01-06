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На вихідних у Києві плануються відключення світла за графіком

Через відключення обійтись без відключень скоріш за все не вийде.

На вихідних у Києві плануються відключення світла за графіком
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 6 січня, у Києві відключали електропостачання за графіками.  

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

Хоча на вихідних зазвичай є можливість подавати більше електроенергії для населення, цього вікенду у Києві відключення також будуть. Це пов'язано із тим, що  на декілька діб в Україні прогнозують значне похолодання.

Коваленко зазначив, що кожні -5 градусів на вулиці додають 250 МВт до столичного споживання. 

Також через морози можуть ставатися і локальні аварії, тому слід бути більш обережними і не вмикати в розетку всі пристрої одразу. 

Нагадаємо, Денис Шмигаль закликав українців бути готовими до аварійних відключень світла, оскільки росіяни можуть завдати чергового ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі.

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