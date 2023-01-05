За допомогою відключень та економії населення зменшило споживання щонайменше на третину, - Yasno

У Києві споживання населенням електроенергії у жовтні 2022 року впало на 19%, а в листопаді - на 28% до жовтня і листопада 2021 року відповідно

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

“Насправді ці цифри будуть ще більші, якщо всі наші клієнти вчасно передаватимуть показання лічильників. Зараз сюди включена значна частина нарахувань "по середньому" споживанню”, - розповів Коваленко.

Він додав, що за допомогою відключень та економії населення зменшило споживання щонайменше на третину, і це суттєво допомагає енергосистемі триматися.

Крім того, зазначив Коваленко, у Дніпрі та області споживання впало на 15% у жовтні, та на 11% у листопаді.

Як раніше повідомлялось, після новорічних вихідних промисловість столиці відновлює роботу. Тому через дефіцит у Києві повернулися до графіків стабілізаційних відключень світла.