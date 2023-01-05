Політична криза в США – радикали Трампа посилюються?
Політична криза в США – радикали Трампа посилюються?
Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
Блекаут «засліпив» ProZorro. Що відбувається з державними закупівлями?
Блекаут «засліпив» ProZorro. Що відбувається з державними закупівлями?
Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври остаточно передали від УПЦ (МП) державі
Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври остаточно передали від УПЦ (МП) державі
​Полоненого окупанта привели в село на Чернігівщині, де його підрозділ жив протягом місяця
​Полоненого окупанта привели в село на Чернігівщині, де його підрозділ жив протягом місяця
Оприлюднено відео зіткнення українських сил з ворожими розвідниками під Бахмутом
Оприлюднено відео зіткнення українських сил з ворожими розвідниками під Бахмутом
ГоловнаСуспільствоЖиття

За допомогою відключень та економії населення зменшило споживання щонайменше на третину, - Yasno

Це суттєво допомагає енергосистемі триматися.

За допомогою відключень та економії населення зменшило споживання щонайменше на третину, - Yasno
Фото: Макс Требухов

У Києві споживання населенням електроенергії у жовтні 2022 року впало на 19%, а в листопаді - на 28% до жовтня і листопада 2021 року відповідно 

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

“Насправді ці цифри будуть ще більші, якщо всі наші клієнти вчасно передаватимуть показання лічильників. Зараз сюди включена значна частина нарахувань "по середньому" споживанню”, - розповів Коваленко.

Він додав, що за допомогою відключень та економії населення зменшило споживання щонайменше на третину,  і це суттєво допомагає енергосистемі триматися.

Крім того, зазначив Коваленко, у Дніпрі та області споживання впало на 15% у жовтні, та на 11% у листопаді.  

Як раніше повідомлялось, після новорічних вихідних промисловість столиці відновлює роботу. Тому через дефіцит у Києві повернулися до графіків стабілізаційних відключень світла.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також