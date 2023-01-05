Кожен новий мобілізаційний крок Росії буде відомий світу ще до того, як Росія його здійснить.

Росії не вдасться приховати у тиші її підготовку до нової хвилі агресії проти України і всієї Європи. Світ знатиме у всіх деталях – як і коли агресор готує нову ескалацію у цій війні.

Про це повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

“Кожен новий мобілізаційний крок Росії буде відомий світу ще до того, як Росія його здійснить. Ми це забезпечимо”, - пообіцяв президент України.

Він також розповів, що Хорватія готова бути лідером в очищенні нашої землі від російських мін і снарядів, що не розірвалися.

У розмові з премʼєр-міністром Латвії сьогодні обговорили пункти Української формули миру – і безпекові, і те, що стосується відновлення нашої територіальної цілісності та повної сили Статуту ООН, і справделивої відповідальності Росії та усіх її вбивць за терор проти українців.

“Відзначу також розмову з президентом Туреччини Ердоганом – вона стосувалась багатьох елементів безпеки в нашому Чорноморському регіоні. Звичайно, ми говорили про необхідні кроки для гарантування продовольчої безпеки, та про те, що треба зробити для ядерної безпеки і недопущення будь-яких радіаційних інцидентів, загрозу яких Росія зробила, на жаль, цілком реальною”, - зазначив Володимир Зеленський.

У розмові з премʼєр-міністром Іспанії Санчесом обговорили ситуацію на передовій і те, до чого готові наші Сили оборони.

“І окремо хочу сьогодні подякувати президенту Байдену і канцлеру Шольцу – за рішення посилити нашу оборону, дуже вагоме рішення. Матимемо ще одну батарею Петріот і потужну бронетехніку – це дійсно велика перемога для нашої держави. Всі деталі і терміни будуть завтра – після моєї розмови з паном канцлером” - пообіцяв президент.

Сьогодні відбулось засідання Ставки, присвячене передусім потребам ЗСУ та усіх Сил оборони і безпеки.

Володимир Зеленський відзначив бійців Пʼятдесят четвертої ОМБр, які вже багато місяців успішно утримують позиції на Бахмутському напрямку. А також – бійців Тридцять пʼятої бригади морської піхоти за поступове, крок за кроком, звільнення наших територій на Донецькому напрямку.

Також Володимир Зеленський звернувся до росіян:

“И ещё кое-что, о чём я хочу напомнить сегодня гражданам России.

15-го ноября была представлена Украинская формула мира. Один из её пунктов предусматривает выведение российских оккупационных войск с территории нашей страны. Это – гарантированный и надёжный способ прекратить огонь, человеческие потери и вообще войну.

По состоянию на утро того же дня количество убитых российских солдат было 82 тысячи.

12 декабря Россия получила предложение начать выполнение Формулы мира с вывода оккупационных войск именно на Рождество.

По состоянию уже на тот день количество убитых российских солдат было почти 95 тысяч.

Оба наши предложения руководители вашей страны, видимо, не услышали... Там, где они, видимо, глубоко и не слышно.

По состоянию на сегодня вы потеряли убитыми на этой войне уже почти 110 тысяч своих солдат.

Те, кто продолжал террор против нашей страны и посылал всех этих ваших людей на убой, отказываясь от наших предложений о прекращении российской агрессии, точно НЕ ценят жизни и тем более НЕ стремятся к миру.

Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Только очередное увеличение счёта потерь.

Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне, чтобы продолжить войну с новой силой. А чтобы закончить войну быстрее, нужно совсем другое. Нужно, чтобы граждане России нашли в себе смелость хотя бы на 36 часов хотя бы во время Рождества освободиться от своего позорного страха перед одним человеком в Кремле.

Ваш страх перед ним уничтожает вашу страну, которая тоже уже глубоко... но не в бункере.

Закончить войну – это закончить агрессию вашего государства. Даже когда ваши ракеты и дроны не бьют по нашим городам, террор на оккупированных территориях продолжается. Никаких передышек вы украинцам не даёте. Людей пытают, бьют током, насилуют. Это продолжается каждый день, пока ваши солдаты на нашей земле.

И война закончится – тогда, когда ваши солдаты или уйдут, или мы их выгоним.

Так что, пусть забирают унитазы – они им в пути понадобятся – и возвращаются к себе. ЗА нашу границу. От 1991 года”.

Нагадаємо, уряд Німеччини схвалив передачу Україні батареї ППО Patriot. Таким чином Німеччина приєднується до Сполучених Штатів Америки, які раніше повідомили про надання України ППО Patriot.