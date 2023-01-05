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Сили оборони покращили позиції в районі Білогорівки на Луганщині, мають успіх на напрямку Сватове-Кремінна

За минулий тиждень українські підрозділи на 2,5 км просунулися вперед у бік Кремінної.

Сили оборони покращили позиції в районі Білогорівки на Луганщині, мають успіх на напрямку Сватове-Кремінна
Фото: пресс-служба ЛОГА

Сили оборони мають серйозні успіхи в Луганській області. На деяких напрямках вдалося відтіснити окупантів і просунутися вперед.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, в області тривають жорсткі бойові дії з Харківського і Донецького напрямків.

"Якщо говорити про Донецький напрямок, то трохи покращили наші позиції в районі Білогорівки наші сили оборони. Там постійно відбуваються атаки, обстріли, починаючи з танків, мінометів і закінчуючи ракетами", - сказав керівник ОВА.

Гайдай додав, що українські захисники закріпилися в Білогорівці і трішки відтіснили від населеного пункту окупантів.

Є успіхи українського війська на напрямку Сватове-Кремінна.

"Там наші сили оборони мають успіх. Він не такий, як був у Харкові. Не треба там очікувати якихось таких проривів за добу чи 3-4 дні... Встигли підготуватись і вибудувати декілька ліній оборони. Російські окупаційні війська кидають туди постійно нові резерви (ОБРи, БАРСи, кадирівці, вагнерівці, свіжомобілізовані). Крок за кроком відвойовують Луганщину наші Сили оборони", - розповів очільник області.

Гайдай додав, що за минулий тиждень українські підрозділи на 2,5 км просунулися вперед у бік Кремінної. Росіяни одразу ж перекиунли туди нові підрозділи вагнерівців для стримування наступу.

Нагадаємо, ЗСУ встановили вогневий контроль над трасою між Кремінною та Сватовим.

В області росіяни відбирають ангари в аграріїв, щоб розмістити там своїх військових.

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