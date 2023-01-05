​У Путіна немає найменшого бажання припинити війну, – Подоляк про заклики до “різдвяного перемир’я”

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав заклики президента РФ Володимира Путіна до “різдвяного перемир’я” пропагандистським жестом.

Про це повідомили в Офісі президента.

“Росія всіляко намагається хоча б на якийсь час знизити інтенсивність боїв та інтенсивність ударів по своїх логістичних центрах для того, щоб отримати час на проведення додаткової мобілізації, будівництво масштабних укріплень на захоплених територіях та перегрупування армії. Це не вдалося зробити тими чи іншими військовими способами. Тому в хід пішли стандартні інформаційні хитрощі. Крім того, Росія хоче показати нібито “гуманістичні підходи у війні” і спробувати переконати європейців у тому, щоб вони почали тиснути на Україну”, – наголосив Подоляк.

Радник голови ОП нагадав, що завдання у РФ одне – негайний стіл переговорів, прийняття російського ультиматуму, нова лінія поділу.

“Ось цинічний зміст вказівки Путіна про “тимчасове припинення вогню”. Банальний прийом. У цьому немає найменшого бажання припинити війну. Тим більше, нагадаю, що тільки Росія атакує ракетами/дронами цивільні об'єкти, включно з місцями релігійних обрядів, і робить це саме у святкові різдвяні дні. Тому ще раз: не потрібно реагувати на свідомо маніпулятивні ініціативи керівництва РФ”, – зауважив він.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін наказав запровадити режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення під час святкування Різдва. До “різдвіного перемир’я” також закликав патріарх Кірил.