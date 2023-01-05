Росіяни змушені оборонятися на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках, - Генштаб

Наступальні дії окупанти ведуть на Бахмутському та Лиманському.

Російські окупаційні війська ведуть наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках, а змушені оборонятися на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

Також рашисти безуспішно намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках.

За інформацією командування, цієї доби окупанти завдали 8 авіаційних ударів та здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Натомість українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження противника, а також 3 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії здійснили вогневе ураження району зосередження живої сили та військової техніки окупантів.

Крім цього, українські захисники збили ворожий літак Су-25 та гелікоптер Мі-8.

За даними Генштабу, ситуація на фронті станом на 18.00 5 січня така:

на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках - без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Разом з тим, загарбники обстрілюють позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж усієї лінії зіткнення;

напрямках - без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Разом з тим, загарбники обстрілюють позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж усієї лінії зіткнення; на Слобожанському вогневого ураження зазнали райони Стариці, Огірцевого, Вовчанська, Устинівки та Фиголівки Харківської області;

вогневого ураження зазнали райони Стариці, Огірцевого, Вовчанська, Устинівки та Фиголівки Харківської області; на Куп’янському під вогневий вплив потрапили Дворічна, Вільшана, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове на Харківщині та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області;

під вогневий вплив потрапили Дворічна, Вільшана, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове на Харківщині та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області; на Лиманському ворожі обстріли фіксували у Макіївці, Площанці, Кузьминому та Діброві Луганської області;

ворожі обстріли фіксували у Макіївці, Площанці, Кузьминому та Діброві Луганської області; на Бахмутському окупанти обстріляли Спірне, Берестове, Білогорівку, Веселе, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Білу Гору, Курдюмівку, Диліївку, Північне, Майорськ та Нью-Йорк на Донеччині;

окупанти обстріляли Спірне, Берестове, Білогорівку, Веселе, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Білу Гору, Курдюмівку, Диліївку, Північне, Майорськ та Нью-Йорк на Донеччині; на Авдіївському вогневого ураження зазнали Авдіївка, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області;

вогневого ураження зазнали Авдіївка, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області; на Новопавлівському противник обстріляв Микільське, Вугледар і Пречистівку на Донеччині;

противник обстріляв Микільське, Вугледар і Пречистівку на Донеччині; на Запорізькому під вогонь ворожої артилерії потрапили райони населених пунктів Зелене Поле і Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Щербаки і Степове на Запоріжжі та Нікополь Дніпропетровської області;

під вогонь ворожої артилерії потрапили райони населених пунктів Зелене Поле і Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Щербаки і Степове на Запоріжжі та Нікополь Дніпропетровської області; на Херсонському противник не припиняє терору мирного населення. Від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура та мирні громадяни у Чорнобаївці та Херсоні.

У Генштабі ЗСУ додали, що у Росії військово-політичне керівництво робить усе, аби не допустити виїзд чоловіків призовного віку за кордон перед черговою хвилею мобілізації. Не виключають повну заборону перетину державного кордону чоловікам.

На тимчасово окупованих та зайнятих територіях Луганської області триває примусова паспортизація населення. До прикладу, банківські установи вимагають для оформлення платіжних карток паспорти РФ.

Нагадаємо, на окупованій частині Херсонщини військові РФ проводять посилену фільтрацію, вони шукають коригувальників вогню. Також здійснюють тиск на місцевих підприємців.

Тим часом президент РФ Володимир Путін наказав запровадити режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні під час святкування Різдва.