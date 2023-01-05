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Зеленський обговорив із президентом Латвії посилення обороноздатності України

Також глави держав обговорили формулу миру.

Зеленський обговорив із президентом Латвії посилення обороноздатності України
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з латвійським колегою Егілсом Левітсом.

Як ідеться в повідомленні Зеленського у соцмережах, з Левітсом обговорили формулу миру. Крім цього, сторони домовилися продовжити співпрацю для посилення обороноздатності нашої держави.

Зеленський висловив вдячність президенту Латвії за підтримку України та надання допомоги під час війни з Росією.

Нагадаємо, Зеленський провів розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Обговорили ситуацію на фронті, обмін полоненими і розширення зернового коридору.

Раніше банк Латвії випустив 8000 срібних колекційних монет, присвячених боротьбі українців. Усі отримані кошти спрямують на допомогу Україні.

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