Зеленський обговорив із президентом Латвії посилення обороноздатності України

Також глави держав обговорили формулу миру.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з латвійським колегою Егілсом Левітсом.

Як ідеться в повідомленні Зеленського у соцмережах, з Левітсом обговорили формулу миру. Крім цього, сторони домовилися продовжити співпрацю для посилення обороноздатності нашої держави.

Зеленський висловив вдячність президенту Латвії за підтримку України та надання допомоги під час війни з Росією.

Нагадаємо, Зеленський провів розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Обговорили ситуацію на фронті, обмін полоненими і розширення зернового коридору.

Раніше банк Латвії випустив 8000 срібних колекційних монет, присвячених боротьбі українців. Усі отримані кошти спрямують на допомогу Україні.