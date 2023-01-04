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Депутат Полтавської облради отримав підозру за те, що не задекларував понад 3,7 млн грн

Народний обранець у щорічній декларації за 2020 рік не зазначив факт перебування у своїй власності понад 2 млн грн статутного капіталу юридичної особи ТЗОВ "Міт Магнат".

Депутат Полтавської обласної ради отримав підозру в недостовірному декларуванні.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Як встановило слідство, народний обранець у щорічній декларації за 2020 рік не зазначив факт перебування у своїй власності понад 2 млн грн статутного капіталу юридичної особи ТЗОВ "Міт Магнат". При цьому депутат є єдиним засновником цього підприємства. Т

Крім цього, підозрюваний приховав факт отримання прибутків від діяльності на підприємстві й не відобразив свої фінансові зобов’язання (борги) за отриманими у попередніх роках позикою та договором лізингу на суму понад 1,2 млн грн.

"Як наслідок, внесені до декларації відомості відрізняються від достовірних на понад 3,47 млн грн, що більш ніж у 500 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", - повідомили в САП.

Триває розслідування.

Нагадаємо, судді Вищого адміністративного суду України повідомили про підозру за внесення недостовірних даних до е-декларації за 2020 рік.

Антикорупційні органи України повідомили про підозру у навмисному внесенні недостовірних відомостей до щорічної декларації народному депутату Юрію Камельчуку - він не зазначив у декларації квартиру в центрі Києва.

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