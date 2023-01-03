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Зеленський і глава уряду Норвегії обговорили ризики ескалації на фронті

Також мова йшла про оборонні потреби України.

Зеленський і глава уряду Норвегії обговорили ризики ескалації на фронті
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Про це йдеться в повідомленні глави держави на його сторінках у соцмережах.

Під час розмови норвезького прем'ра проінформували про ризики екскалації на фронті.

Також Зеленський передав співрозмовникові актуальні оборонні потреби України.

"Подякував за підтримку, надану нашій енергетичній інфраструктурі та фінансування обсягів газу для проходження зимового періоду", - додав Президент.

Нагадаємо, Стере став третім главою уряду, з яким 3 січня поспілкувався Зеленський. Про оборонні потреби йшлося під час розмови Президента із британським прем'єром Ріші Сунаком, а також главою уряду Нідерландів Марком Рютте.

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