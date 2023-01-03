Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Нідерландів оборонні потреби України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
“Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Розповів про ризик ескалації на фронті та потенційні виклики, а також про наші оборонні потреби для адекватного реагування”, – зауважив президент.
Зеленський додав, що “Україна розраховує на конкретні кроки партнерів задля максимального підсилення на найближчому “Рамштайні”.
Нагадаємо, Нідерланди виділили 2,5 млрд євро на підтримку України у 2023 році.