ЗСУ все-таки отримають танки Leopard, - посол в Німеччині
ЗСУ все-таки отримають танки Leopard, - посол в Німеччині
У новорічну ніч в окупованій Макіївці загинули 400 мобілізованих окупантів, – СтратКом
У новорічну ніч в окупованій Макіївці загинули 400 мобілізованих окупантів, – СтратКом
Під ранок у Мелітополі і на околицях пролунали гучні вибухи
Під ранок у Мелітополі і на околицях пролунали гучні вибухи
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Анджей Дуда у новорічному привітанні попередив, що з наслідками війни доведеться боротися і в 2023
Анджей Дуда у новорічному привітанні попередив, що з наслідками війни доведеться боротися і в 2023
Унаслідок обстрілу Києва постраждали будівлі КНУ імені Тараса Шевченка
Унаслідок обстрілу Києва постраждали будівлі КНУ імені Тараса Шевченка
Станіслав Асєєв: “Поки не сформована національна ідея, знайдуться ті, хто продаватиме РФ запчастини під час війни”
Станіслав Асєєв: “Поки не сформована національна ідея, знайдуться ті, хто продаватиме РФ запчастини під час війни”
Українці і західна аудиторія. 11 запитань про наш інформаційний фронт. Відповідає комунікаційник Ярема Дух
Українці і західна аудиторія. 11 запитань про наш інформаційний фронт. Відповідає комунікаційник Ярема Дух
ГоловнаПолітика

Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Нідерландів оборонні потреби України

Голова держави поінформував Марка Рютте про ризик ескалації на фронті.

Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Нідерландів оборонні потреби України
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

“Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Розповів про ризик ескалації на фронті та потенційні виклики, а також про наші оборонні потреби для адекватного реагування”, – зауважив президент.

Зеленський додав, що “Україна розраховує на конкретні кроки партнерів задля максимального підсилення на найближчому “Рамштайні”.

 

Нагадаємо, Нідерланди виділили 2,5 млрд євро на підтримку України у 2023 році. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також