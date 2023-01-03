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Унаслідок ворожого обстрілу блокпоста у Краматорську загинув поліцейський

Богдану Засухіну було 24 роки. 

Унаслідок ворожого обстрілу блокпоста у Краматорську загинув поліцейський
Фото: Поліція Донецької області

Росіяни обстріляли блокпост у Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки загинув поліцейський.

Про це повідомляє у Facebook Поліція Донецької області.

“Під час ворожого обстрілу блокпоста в Краматорську загинув дільничний офіцер поліції Богдан Засухін. Йому назавжди залишиться 24 роки. Особовий склад поліції Донеччини висловлює співчуття рідним і сумує про непоправну втрату”, – йдеться у повідомленні.

Поліція Донеччини висловлює співчуття родині загиблого поліцейського.

Нагадаємо, сьогодні близько опівночі окупанти обстріляли Краматорськ. Ракетний удар російської армії по Краматорську потрапив у прямий ефір французького телеканалу у програмі Quotidien.

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