Унаслідок ворожого обстрілу блокпоста у Краматорську загинув поліцейський

Росіяни обстріляли блокпост у Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки загинув поліцейський.

Про це повідомляє у Facebook Поліція Донецької області.

“Під час ворожого обстрілу блокпоста в Краматорську загинув дільничний офіцер поліції Богдан Засухін. Йому назавжди залишиться 24 роки. Особовий склад поліції Донеччини висловлює співчуття рідним і сумує про непоправну втрату”, – йдеться у повідомленні.

Поліція Донеччини висловлює співчуття родині загиблого поліцейського.

Нагадаємо, сьогодні близько опівночі окупанти обстріляли Краматорськ. Ракетний удар російської армії по Краматорську потрапив у прямий ефір французького телеканалу у програмі Quotidien.