Українці і західна аудиторія. 11 запитань про наш інформаційний фронт. Відповідає комунікаційник Ярема Дух
Українці і західна аудиторія. 11 запитань про наш інформаційний фронт. Відповідає комунікаційник Ярема Дух
Під ранок у Мелітополі і на околицях пролунали гучні вибухи
Під ранок у Мелітополі і на околицях пролунали гучні вибухи
У новорічну ніч в окупованій Макіївці загинули 400 мобілізованих окупантів, – СтратКом
У новорічну ніч в окупованій Макіївці загинули 400 мобілізованих окупантів, – СтратКом
Унаслідок обстрілу Києва постраждали будівлі КНУ імені Тараса Шевченка
Унаслідок обстрілу Києва постраждали будівлі КНУ імені Тараса Шевченка
Станіслав Асєєв: “Поки не сформована національна ідея, знайдуться ті, хто продаватиме РФ запчастини під час війни”
Станіслав Асєєв: “Поки не сформована національна ідея, знайдуться ті, хто продаватиме РФ запчастини під час війни”
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Анджей Дуда у новорічному привітанні попередив, що з наслідками війни доведеться боротися і в 2023
Анджей Дуда у новорічному привітанні попередив, що з наслідками війни доведеться боротися і в 2023
ЗСУ все-таки отримають танки Leopard, - посол в Німеччині
ЗСУ все-таки отримають танки Leopard, - посол в Німеччині
ГоловнаСуспільствоВійна

Голова Київської ОВА закликав не ігнорувати повітряні тривоги

Росіяни прагнуть виснажити Україну масованими атаками. 

Голова Київської ОВА закликав не ігнорувати повітряні тривоги
Олексій Кулеба
Фото: kyivcity.gov.ua

Голов Київської ОВА Олексій Кулеба закликав не ігнорувати повітряні тривоги, оскільки ворог масовано атакує українців ракетами і безпілотниками.

В ефірі телемарафону він зазначив, що важливо постійно пам’ятати про безпеку.

"Ворогу не вдається зіпсувати українцям свята, тому один за одним масовано атакує нашу Державу дронами та ракетами. Працює на виснаження. Не втрачайте пильність. Якщо чуєте тривогу – переходьте в безпечні місця", – наголосив він.

Нагадаємо, після ракетного удару вдень 31 грудня росіяни влаштували два нічні обстріли іранськими безпілотниками: 1 і 2 січня. Президент Володимир Зеленський зазначив, що ворог продовжить бити з БпЛА і має на меті виснажити ППО. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також