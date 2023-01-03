Голова Київської ОВА закликав не ігнорувати повітряні тривоги

Голов Київської ОВА Олексій Кулеба закликав не ігнорувати повітряні тривоги, оскільки ворог масовано атакує українців ракетами і безпілотниками.

В ефірі телемарафону він зазначив, що важливо постійно пам’ятати про безпеку.

"Ворогу не вдається зіпсувати українцям свята, тому один за одним масовано атакує нашу Державу дронами та ракетами. Працює на виснаження. Не втрачайте пильність. Якщо чуєте тривогу – переходьте в безпечні місця", – наголосив він.

Нагадаємо, після ракетного удару вдень 31 грудня росіяни влаштували два нічні обстріли іранськими безпілотниками: 1 і 2 січня. Президент Володимир Зеленський зазначив, що ворог продовжить бити з БпЛА і має на меті виснажити ППО.