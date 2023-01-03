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​Зранку окупанти обстріляли Курахове: загинула людина, двоє поранених

Снаряд влучив у багатоповерхівку.

​Зранку окупанти обстріляли Курахове: загинула людина, двоє поранених
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Зранку 3 січня росіяни обстріляли з артилерії Курахове Донецької області. Є влучання у житловий квартал.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За попередньою інформацією одна людина загинула, ще двоє дістали поранення”, – інформував він.

Зазначається, що один снаряд влучив безпосередньо у багатоповерхівку. Також пошкоджено об'єкт інфраструктури водопостачання та вибито шибки у будівлях неподалік місця влучання.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Фото: Павло Кириленко у Telegram

“Вся Донецька область небезпечна для цивільних. Збережіть своє життя – евакуюйтесь”, – закликав Кириленко.

 

Нагадаємо, цієї ночі російські війська обстріляли Краматорськ

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