Зранку 3 січня росіяни обстріляли з артилерії Курахове Донецької області. Є влучання у житловий квартал.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За попередньою інформацією одна людина загинула, ще двоє дістали поранення”, – інформував він.

Зазначається, що один снаряд влучив безпосередньо у багатоповерхівку. Також пошкоджено об'єкт інфраструктури водопостачання та вибито шибки у будівлях неподалік місця влучання.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Фото: Павло Кириленко у Telegram

“Вся Донецька область небезпечна для цивільних. Збережіть своє життя – евакуюйтесь”, – закликав Кириленко.

Нагадаємо, цієї ночі російські війська обстріляли Краматорськ.