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Київ повертається до стабілізаційних графіків відключень світла, – ДТЕК

"Економіка має працювати і споживання промисловістю зростає".

Київ повертається до стабілізаційних графіків відключень світла, – ДТЕК
Фото: Макс Требухов

У вівторок з 14:00 у Києві знову починають діяти стабілізаційні графіки відключень електроенергії через зростання її споживання промисловістю після теплих святкових днів.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Економіка має працювати і споживання промисловістю зростає. Відповідно збільшується навантаження на енергосистему. Тому сьогодні з 14:00 у Києві знову починають діяти стабілізаційні графіки відключень, щоб уникнути аварій в енергосистемі", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тепла погода та зменшення споживання промисловістю дозволили на свята мінімально обмежувати електроенергію для киян.

Нагадаємо, раніше в компанії "Укренерго" повідомили, що станом на 11:00 3 січня завдяки теплій погоді споживання електроенергії в Україні знижене. Тому обмеження наразі не застосовувалися.

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