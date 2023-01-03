Київ повертається до стабілізаційних графіків відключень світла, – ДТЕК

У вівторок з 14:00 у Києві знову починають діяти стабілізаційні графіки відключень електроенергії через зростання її споживання промисловістю після теплих святкових днів.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Економіка має працювати і споживання промисловістю зростає. Відповідно збільшується навантаження на енергосистему. Тому сьогодні з 14:00 у Києві знову починають діяти стабілізаційні графіки відключень, щоб уникнути аварій в енергосистемі", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тепла погода та зменшення споживання промисловістю дозволили на свята мінімально обмежувати електроенергію для киян.

Нагадаємо, раніше в компанії "Укренерго" повідомили, що станом на 11:00 3 січня завдяки теплій погоді споживання електроенергії в Україні знижене. Тому обмеження наразі не застосовувалися.