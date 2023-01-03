Головне за ніч. Вівторок, 3 січня

84 збитих дрони за дві доби, відбиті атаки противника на Донбасі, втрати окупантів, ворожий обстріл Херсонщини, український прапор на острові Великий Потьомкінський.

Упродовж двох минулих діб протиповітряна оборона України збила всі 100% запущених ворогом дронів – 84 штуки.

"Ми таких результатів не досягали ще ніколи", – повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

З 11 вересня українці збили близько 500 ворожих беспілотників.

Водночас Ігнат наголосив, що не можна недооцінювати ворога. Росіяни прагнуть виснажити людей і техніку протиповітряної оборони, зменшити запас українських зенітних ракет.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Білогорівка Луганської області, Роздолівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Мар’їнка Донецької області.

Авіація Сил оборони України завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Минулої доби наші захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та 3 розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10”.

Противник завдав шістьох ракетних та 52 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Всіх шістьох ракетних, а також 30 авіаційних ударів ворог завдав по цивільній інфраструктурі. Крім того, всі 27 БпЛА “Шахед-136”, які застосував противник, збиті Силами оборони України.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 3 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 750 російських загарбників. Загалом Росія втратила в Україні вже близько 108 190 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Удар по місцю розміщення російських військових у Макіївці спричинив критику на адресу командування в Росії.

Американський Інститут дослідження війни (ISW) в останньому звіті зазначає, що російське Міністерство оборони, ймовірно, намагається перекласти провину за "погану оперативну безпеку" на ватажків незаконного збройного угруповання "ДНР" та мобілізованих військових.

"Представники «ДНР» повідомили російським державним телеканалам, що удар стався, коли російські військовослужбовці порушили оперативну безпеку, використовуючи особисті мобільні телефони, що дозволило українським силам завдати високоточного удару по базі. Прокремлівські ЗМІ та деякі військові блогери підтримали цю заяву, стверджуючи, що російські війська не повинні недооцінювати здатність України використовувати погану практику OPSEC", – заявляють аналітики.

Детальніше – в новині.

По Херсонській області російські окупанти минулої доби ударили 79 разів.

Херсон росіяни атакували 32 рази. Ворожі снаряди влучили в авторинок, комунальне підприємство, приватні та багатоквартирні будинки. Дві людини загинули, дев’ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, вчора ворог атакував ринок у центрі Берислава, поранено щонайменше пʼятьох людей.

Говорити про звільнення острова Великий Потьомкінський у Херсонській області ще зарано, зауважила керівниця обʼєднаного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"Встановлення прапора – це сигнал для ворога, що ми працюємо, що земля наша, що це все Україна, і нагадування про незворотність тих процесів, які ми запланували. Але говорити про звільнення ще зарано, треба усвідомлювати, що такі оголошення можуть дуже суттєво вплинути на розвиток", – пояснила вона.

Гуменюк зазначила, що на відео військового, яке опублікував народний депутат Олексій Гончаренко, йшлося про встановлення на острові прапора, а не про його звільнення.

Російська армія ударом ввечері 2 січня знищила льодову арену "Альтаїр" у Дружківці на Донеччині.

“На "Альтаїрі" свої матчі з 2014 року проводив донецький "Донбас", одна з найсильніших команд України до початку великої війни. Дуже продуктивно працювала місцева дитячо-юнацька хокейна школа. Найталановитіші її вихованці входили чи входять до лав юнацької і молодіжної збірних України”, – йдеться у повідомленні Федерації хокею України.

У Федерації додають, що від початку війни російські окупанти зруйнували вже п'ять льодових стадіонів: донецьку "Дружбу", арени в Маріуполі і Мелітополі, Льодовий палац у Сіверськодонецьк, а тепер "Альтаїр".

Нагадаємо, ввечері 2 січня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Дружківці у Донецькій області, відомо про 2 поранених.

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