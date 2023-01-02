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Ворог атакував ринок у центрі Берислава, поранено щонайменше пʼятьох

Вогонь, за попередніми даними, вівся із окупованої Каховки. 

Ворог атакував ринок у центрі Берислава, поранено щонайменше пʼятьох
Окупант (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Вранці 2 січня російська армія завдала ще одного терористичного удару по Херсонській області. Ворожі війська обстріляли ринок у центрі Берислава.

Станом на 10:27 відомо про пʼятьох поранених. Троє з них – у важкому стані, їх евакуюють до Херсона, повідомили в Телеграм Херсонської ОВА.

"Сьогодні зранку росіяни атакували центр Берислава – обстріляли міський ринок. Імовірно, вогонь вівся з танку зі сторони тимчасово окупованої Каховки", – йдеться у повідомленні. 

Нагадамо, вчора росіяни вбили в Херсонській області одну мирну людину, поранили ще чотирьох. 

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