В окупованому Мелітополі зникло російське телебачення

У тимчасово окупованому Мелітополі перестало транслюватися російське телебачення.

Про це повідомляє видання “РИА Мелитополь”.

"У тимчасово окупованому Мелітополі ще одна зрада. На новорічні свята городяни залишились без пропаганди-ТБ. Половина телеканалів не показувало", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вчора були перебої із трансляцією, працювало кілька телеканалів.

"Містяни, які і так більшу частину часу проводять вдома, залишилися без ТБ. Деякі почали переналаштовувати канали, але марно. В інших рашаТБ пробивалося. А сьогодні посипалися скарги на те, що замість телеканалів взагалі люди спостерігають чорний екран", – йдеться у повідомленні.

Видання додає, що “окупанти нервуються і благають городян не читати українські ЗМІ”.

Нагадаємо, сьогодні під ранок у Мелітополі і на околицях міста пролунали гучні вибухи.