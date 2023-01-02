​Минулої доби окупанти обстріляли одинадцять населених пунктів Харківщини

У неділю,1 січня, російські окупанти продовжували обстріли прикордонних районів Харківщини та населених пунктів наближених до лінії зіткнення в Куп'янському та Чугуївському районах.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, під ударом були Куп'янськ, Вовчанськ, Огірцеве, Новомлинськ, Андріївка, Кучерівка, Лиман Перший, Вільшана, Орлянське, Кислівка, Котлярівка та інші населені пункти.

“В Куп'янську ворожими обстрілами пошкоджено 5 приватних будинків, постраждала інфраструктура. Внаслідок обстрілів поранення отримала 77-річна жінка. Допомогу надали на місці”, – йдеться у повідомленні.

На лінії зіткнення тривають бої. Наші захисники надійно тримають свої позиції.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу росіянами села на Харківщині загинуло двоє людей.