Внаслідок обстрілу росіянами села на Харківщині загинуло 2 людей

Ще дві людини поранені.

Сьогодні, 30 грудня, внаслідок обстрілу росіянами села Катеринівка на Харківщині загинуло 2 людей.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирил Тимошенко.

“Харківщина, село Катеринівка. Окупанти завдали удару по населеному пункту. 2 людини загинуло, ще 2 - поранено”, - написав Тимошенко.

Він зазначив, що на місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, минулої доби, 29 грудня, ворог завдав чергового масованого ракетного удару по Україні. Багато ворожих ракет збили сили нашої ППО, але є і прильоти в об'єкти інфраструктури Харкова та області. Росіяни били по Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах.