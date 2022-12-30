До організації оборудки причетний начальник одного з управлінь держпідприємства "Укрінтеравтосервіс".

Служба безпеки викрила у державному підприємстві "Укрінтеравтосервіс" злочинну схему одержання грошей від компаній-перевізників.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

До організації оборудки причетний начальник одного з управлінь вказаної установи. Посадовець налагодив механізм регулярного отримання хабарів за отримання дозволів на безперешкодне транспортування товарів до усіх країн Євросоюзу та інших держав європейського континенту.

Для цього він за гроші обіцяв посприяти в отриманні дозволів країн-учасниць Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ) на міжнародні вантажні перевезення.

У СБУ наголосили, що ці документи експортери мають отримувати згідно з встановленою процедурою безкоштовно.

"Однак, саме на цьому чиновник вирішив «заробити». За грошову «винагороду» від 1,5 до 6 тис. дол. він гарантував не створювати штучних перешкод для отримання відповідних дозволів", - йдеться в повідомленні.

До протиправної діяльності посадовець залучив свою родичку як посередницю для отримання грошей та ведення їхнього "обліку".

Під час обшуків за місцями роботи і проживання обох фігурантів правоохоронці виявили комп’ютерну техніку із доказами оборудки та готівку, одержану злочинним шляхом.

Наразі обом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин.