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Під час вчорашньої масованої ракетної атаки було знищено 58 з 70 ворожих ракет

На східному напрямку ліквідовано три розвідувальні безпілотники росіян та вертоліт Мі-8.

Під час вчорашньої масованої ракетної атаки було знищено 58 з 70 ворожих ракет
Фото: 112 Бригада територіальної оборони міста Києва

Під час вчорашньої масованої ракетної атаки російських військ знищено 58 з 70 крилатих ракет.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Уточнюється, що на східному напрямку протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено три розвідувальні БпЛА та вертоліт Мі-8.

Ще один безпілотник – Орлан-10 – знищено на Київщині саме під час ракетної атаки. Окупанти планували використати БпЛА для здійснення повітряної розвідки та виявлення позицій української ППО.

 

Раніше повідомлялося, що ворог атакував Україну ракетами Х-22, Х-32, С-300 та дронами Shahed-131/136. Ракети були випущені з території Ростовської області, Каспійського і Чорного морів.

 

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