В новорічну ніч порушників комендантської години зупинятимуть патрулі, - Клименко

В новорічну ніч порушників комендантської години зупинятимуть патрулі.

Про це голова Національної поліції Ігор Клименко розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

“...у країні – воєнний стан, який передбачає низку обмежень. Люди мають це розуміти. Про які святкування у публічних місцях в комендантську годину в принципі може йти мова? У будь-якому разі ми будемо працювати по звичній схемі: якщо люди порушують комендантську годину, вони мають бути свідомі того, що їх може зупинити патруль для перевірки особи. Тому важливо мати з собою завжди документи”, - розповів Ігор Клименко.

За його словами, якщо в людини не буде документів, то для встановлення особи громадянина можуть доставити до підрозділу поліції.

Він зазначив, що поліція зобов’язана перевірити тих, хто порушує комендантську годину. Особа може знаходитися в офіційному розшуку або бути ймовірно причетною до незаконної діяльності. Якщо громадянин надав свої документи, поліцейські перевірили і все гаразд, то, звісно, після попередження людину відпускають.

Крім того, за обґрунтованої потреби поліцейські можуть провести поверхневий огляд громадян, автомобілів.

Нагадаємо, міська влада заявила, що на новорічні свята в Києві столичні чиновники збираються продовжити дію комендантської години. При цьому жодних великих святкувань Нового року та Різдва у столиці не буде.