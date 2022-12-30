Росія знову змінила командувача військ на Луганщині, – Міноборони Британії

Російський генерал-лейтенант Євгєній Нікіфоров, ймовірно, перебирає на себе командування Західною групою російських військ (ЗГВ) в Україні.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Аналітики зазначають, що Нікіфоров стане щонайменше четвертим командувачем з'єднання з моменту вторгнення РФ і замінить на цій посаді генерал-полковника Сєргєя Кузовлєва, якого призначили лише три місяці тому.

Нікіфоров був начальником штабу Східної групи російських військ (СГВ) в перші тижні вторгнення і брав активну участь у плануванні катастрофічної спроби СГВ і повітряно-десантних військ РФ наступати на Київ з північного заходу, через Чорнобильську зону.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 December 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/cAnpCkWqD1



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/jHGazzwOV4 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 30, 2022

В британській розвідці вважають, що скоріш за все перед Західною групою російських військ стоїть завдання утримувати “правий фланг Росії” – територію Луганської області в районі Кремінної та Сватового.

“Постійна плинність російських старших офіцерів, ймовірно, відображає внутрішні розбіжності щодо майбутнього ведення війни в Міністерстві оборони Росії”, – підсумовіють аналітики.

Нагадаємо, противник намагається наступати на Бахмутському та покращити тактичне положення на Лиманському та Куп’янському напрямках.