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Росія знову змінила командувача військ на Луганщині, – Міноборони Британії

Постійна плинність російських старших офіцерів відображає внутрішні розбіжності щодо майбутнього ведення війни в Міноборони РФ.

Росія знову змінила командувача військ на Луганщині, – Міноборони Британії
Фото: armyinform.com.ua

Російський генерал-лейтенант Євгєній Нікіфоров, ймовірно, перебирає на себе командування Західною групою російських військ (ЗГВ) в Україні.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Аналітики зазначають, що Нікіфоров стане щонайменше четвертим командувачем з'єднання з моменту вторгнення РФ і замінить на цій посаді генерал-полковника Сєргєя Кузовлєва, якого призначили лише три місяці тому.

Нікіфоров був начальником штабу Східної групи російських військ (СГВ) в перші тижні вторгнення і брав активну участь у плануванні катастрофічної спроби СГВ і повітряно-десантних військ РФ наступати на Київ з північного заходу, через Чорнобильську зону.

 

В британській розвідці вважають, що скоріш за все перед Західною групою російських військ стоїть завдання утримувати “правий фланг Росії” – територію Луганської області в районі Кремінної та Сватового.

“Постійна плинність російських старших офіцерів, ймовірно, відображає внутрішні розбіжності щодо майбутнього ведення війни в Міністерстві оборони Росії”, – підсумовіють аналітики.

 

Нагадаємо, противник намагається наступати на Бахмутському та покращити тактичне положення на Лиманському та Куп’янському напрямках.

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