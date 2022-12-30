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Учора росіяни 27 разів обстріляли Херсон: пошкоджені будинки, магазин і критична інфраструктура

Одна людина отримала поранення.

Учора росіяни 27 разів обстріляли Херсон: пошкоджені будинки, магазин і критична інфраструктура
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Минулої доби, 29 грудня, російські окупанти 81 раз обстріляли територію Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Зазначається, що ворог гатив по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ та мінометів.

“Херсон росіяни атакували 27 разів. Ворожі снаряди влучили у магазин, обʼєкти критичної інфраструктури, промислові підприємства, приватні та багатоквартирні будинки”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок російських обстрілів поранення дістала одна людина.

 

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу села на Херсонщині загинули дві жінки. 

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