Учора росіяни 27 разів обстріляли Херсон: пошкоджені будинки, магазин і критична інфраструктура

Минулої доби, 29 грудня, російські окупанти 81 раз обстріляли територію Херсонської області.
Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Зазначається, що ворог гатив по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ та мінометів.
“Херсон росіяни атакували 27 разів. Ворожі снаряди влучили у магазин, обʼєкти критичної інфраструктури, промислові підприємства, приватні та багатоквартирні будинки”, – йдеться у повідомленні.
Внаслідок російських обстрілів поранення дістала одна людина.
Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу села на Херсонщині загинули дві жінки.