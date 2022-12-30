Учора росіяни 27 разів обстріляли Херсон: пошкоджені будинки, магазин і критична інфраструктура

Минулої доби, 29 грудня, російські окупанти 81 раз обстріляли територію Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Зазначається, що ворог гатив по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ та мінометів.

“Херсон росіяни атакували 27 разів. Ворожі снаряди влучили у магазин, обʼєкти критичної інфраструктури, промислові підприємства, приватні та багатоквартирні будинки”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок російських обстрілів поранення дістала одна людина.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу села на Херсонщині загинули дві жінки.