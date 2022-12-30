Унаслідок нічної атаки “шахедами” на Київ пошкоджено адміністративну будівлю

Уночі 30 грудня росіяни атакували Київ бражуючими боєприпасами Shahed. У повітряному просторі столиці зафіксували п’ять безпілотників.

Про це повідомляє у Telegram Київська міська військова адміністрація.

“Ворог продовжує здійснювати масовані повітряні напади на столицю України. Після вчорашнього ракетного обстрілу, який не приніс агресору результатів, сьогодні вночі столиця витримала атаку іранських БПЛА Shahed”, – прокоментував начальник КМВА Сергій Попко.

В повітряному просторі Києва було зафіксовано п’ять ворожих безпілотників. Сили ППО здійснили вогневе ураження всіх цілей.

Один з баражуючих боєприпасів Shahed влучив у адміністративну будівлю в Голосіівському районі столиці, внаслідок чого будівля була частково зруйнована, а в житловому будинку поруч є пошкодження вікон.

Інформація щодо потерпілих не надходила.

Нагадаємо, під час сьогоднішньої нічної атаки іранськими “шахедами” Росія знову цілилась по об’єктах інфраструктури Київської області.