Міноборони РФ заявило, що у нього ніколи не закінчаться “Калібри”, – ISW

"Росіяни не зламають волю українців до боротьби, навіть якщо кількість ударів збільшиться".

На заяви Заходу про те, що Росія серйозно виснажила свій запас систем високоточної зброї, Міністерство оборони РФ відповіло, що у нього ніколи не закінчаться ракети “Калібр”.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

“Раніше ISW оцінювало, що російські війська значно виснажили свій арсенал систем високоточної зброї, але, ймовірно, найближчим часом продовжуватимуть масштабно загрожувати українській критично важливій інфраструктурі та завдавати значних страждань українським цивільним особам”, – йдеться у звіті.

Дослідники нагадують, що начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у російських військ достатньо ракет для нанесення ще двох-трьох масштабних ударів.

В Iнституті вважають, що російська кампанія, яка націлена на те, аби зламати волю України до боротьби через масовані ракетні удари по критичній інфраструктурі провалиться, навіть якщо росіяни зможуть завдати більше ударів.

Нагадаємо, 29 грудня ворог атакував Україну ракетами Х-22, Х-32, С-300 та дронами Shahed-131/136. Ракети були випущені з території Ростовської області, Каспійського і Чорного морів.