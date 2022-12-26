У Росії вистачить ракет ще на 2-3 масованих обстріли, – Буданов

Їхня промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають.

У Росії є можливості завдавати масованих регулярних ракетних ударів по Україні та нашій інфраструктурі, однак її ракетний арсенал скорочується.

Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив очільники Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

"Тієї кількості ракет, яка залишилась – якщо взяти суто математично їхні розрахунки, – вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі", – сказав він.

Буданов зазначив, що якщо подивитись на інтенсивність ракетних атак Росії, то видно, що вони робили ці теракти щодо об'єктів критичної інфраструктури спочатку раз на тиждень, потім – раз на 10 днів, потім – раз на два тижні, а зараз – ще довше.

"Цей проміжок часу обумовлений виключно однією проблемою: швидкоплинне скорочення ракетного арсеналу РФ. Їхня промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають. Попри всі їхні намагання – це нереально", – пояснив очільник ГУР Міноборони.

Нагадаємо, наразі Росія тримає у Чорному морі на бойовому чергуванні до 13 кораблів, з них чотири носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 24 ракети.

Раніше в ОК "Південь" заявили, що Росія ракетними атаками намагається виснажити українську протиповітряну оборону.